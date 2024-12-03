Россиянин избивал сына и пасынка и запирал их в подвале

Житель Кировской области предстанет перед судом за истязание двоих несовершеннолетних, мужчина систематически избивал сына и пасынка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, житель Фаленского района области несколько месяцев издевался над двумя мальчиками. Мужчина избивал сына и пасынка и в наказание запирал их в подвале дома, он также грубо обращался с детьми и унижал их.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мать из ЯНАО два года истязала дочь.