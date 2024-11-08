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Британцу грозит 2 года тюрьмы за негативный отзыв о работодателе в Дубае

Mirror: британец оставил плохой отзыв о работодателе в Дубае и может сесть в тюрьму

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Мужчине из Великобритании грозит два года тюрьмы в Дубае за негативный отзыв о работодателе, пишет Mirror.

33-летний Крейг Баллентайн из Белфаста может провести два года в тюрьме в Дубае после публикации отрицательного отзыва о компании, где он работал. В 2023 году он трудился грумером в салоне красоты для животных, но был вынужден уйти в отпуск по медицинским причинам.

Несмотря на медицинскую справку, его работодатель сообщил о нем как о «скрывшемся» человеке, что привело к потере работы и запрету на выезд. Крейг оставил отзыв в Google о своем работодателе, после чего был арестован в Дубае. Ему предъявили обвинение в клевете.

Крейг теперь не может вернуться к работе и сталкивается с реальной угрозой тюремного заключения. Сейчас адвокаты мужчины пытаются связаться с местными властями, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее в Алжире пострадавшую от домогательств туристку посадили в тюрьму за критику властей.

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