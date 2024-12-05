Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Имя Мухаммед стало самым популярным для мальчиков в Англии и Уэльсе

Имя Мухаммед стало самым популярным для мальчиков в Великобритании

close
maxim ibragimov/Shutterstock/FOTODOM

Имя Мухаммед теперь является самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе, обойдя имя Ной в официальном рейтинге. Об этом сообщает DailyMail.

По данным Управления национальной статистики, в 2023 году более 4600 мальчиков получили имя Мухаммед, написанное одним определенным образом. Это почти на 500 больше, чем в 2022 году.

Между тем, число Ноев сократилось с 4586 до 4382. Оливер, который занял третье место, также потерял в популярности.

По данным анализа MailOnline, это первый случай, когда только одно написание исламского имени возглавило рейтинг, хотя если объединить все тридцать с лишним вариантов, то выяснится, что оно остается самым распространенным на протяжении уже более десяти лет.

Отмечается, что Оливия сохраняет первое место в списке женских имен восьмой год подряд, за ней следуют Амелия и Айла.

Аналитики также отметили рост числа родителей, выбирающих такие имена, как Марго и Килиан. Предполагается, что эта тенденция была навеяна феноменом «Барбенхаймера», когда фанаты стекались в кинотеатры, чтобы увидеть Марго Робби в образе Барби и Килиана Мерфи в образе Оппенгеймера.

До этого были названы самые популярные мужские и женские имена в России за 120 лет.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (21%) дает имя своему пылесосу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами