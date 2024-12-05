Имя Мухаммед стало самым популярным для мальчиков в Англии и Уэльсе

Имя Мухаммед теперь является самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе, обойдя имя Ной в официальном рейтинге. Об этом сообщает DailyMail.

По данным Управления национальной статистики, в 2023 году более 4600 мальчиков получили имя Мухаммед, написанное одним определенным образом. Это почти на 500 больше, чем в 2022 году.

Между тем, число Ноев сократилось с 4586 до 4382. Оливер, который занял третье место, также потерял в популярности.

По данным анализа MailOnline, это первый случай, когда только одно написание исламского имени возглавило рейтинг, хотя если объединить все тридцать с лишним вариантов, то выяснится, что оно остается самым распространенным на протяжении уже более десяти лет.

Отмечается, что Оливия сохраняет первое место в списке женских имен восьмой год подряд, за ней следуют Амелия и Айла.

Аналитики также отметили рост числа родителей, выбирающих такие имена, как Марго и Килиан. Предполагается, что эта тенденция была навеяна феноменом «Барбенхаймера», когда фанаты стекались в кинотеатры, чтобы увидеть Марго Робби в образе Барби и Килиана Мерфи в образе Оппенгеймера.

До этого были названы самые популярные мужские и женские имена в России за 120 лет.

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