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Названы самые популярные имена, которые дают россияне своей домашней технике

Больше половины россиян разговаривают со своей домашней техникой

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Depositphotos

Каждый пятый россиянин (21%) дает имя своему пылесосу, показало исследование restore: к Дню пылесоса, который отмечается 8 июня — в день, когда был изобретен первый пылесос. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Разной технике в доме дают имена 67% россиян, из них 22% респондентов называют именем только любимые гаджеты, 21% — пылесосы, 14% — умные устройства, а 10% — все гаджеты в доме.

Участники опроса, которые дают имена своим приборам, чаще всего выбирают выдуманные имена (36%). Каждый четвертый дает гаджетам обычное русское имя (28%), еще 10% респондентов дают девайсам иностранные имена и 8% имена любимых персонажей из фильмов, мультфильмов или сериалов.

Среди имен пылесосов опрошенные назвали Федор, Шурик, Витя, Аркадий, Винни, Боб и Герман. Среди других гаджетов были отмечены утюг Валерий, ноутбук Геннадий, iPhone Люцифер, Мистер Грей и Шарманка, фен Степан и кофеварка Людмила Прокофьевна.

Большинство опрошенных (68%) разговаривают со своей техникой — не только с умными колонками, но и с обычными приборами. Из них 35% всегда поддерживают общение с гаджетами, 16% — когда хорошее настроение, а 13% — когда техника не работает и есть повод ее отругать, а 4% — просят извинения, когда ее роняют или неаккуратно используют.

Ранее выяснилось, что в России растет число зависимых от цифровых технологий.

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