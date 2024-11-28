Гостья столицы избила в метро москвичку, которая попросила освободить проход

Женщина пнула в живот пассажирку московского метро в переполненном вагоне, сообщили в столичной полиции.

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего по Калужско-Рижской линии. Судя по видео, пассажирка в черной куртке нанесла женщине в белом пуховике несколько ударов рукой в область лица и удар ногой в область живота, а затем покинула вагон. Пострадавшая 30-летняя москвичка обратилась в медицинское учреждение и отдел полиции.

Подозреваемую вскоре нашли и задержали, ею оказалась 32-летняя уроженка Алтайского края. Свой агрессивный поступок женщина объяснила тем, что жертва якобы в грубой форме потребовала освободить ей проход в вагоне поезда. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье «Побои», ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее немецкие подростки избили женщину и столкнули ее на рельсы в метро.