Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран СВО с гноящимися ранами оказался в социальном приюте

В Мурманской области ветеран СВО с гниющими ранами попал в социальный приют

close
«Тёплый Север»/VK

В Мурманске 38-летний ветеран боевых действий СВО по имени Олег попал в социальный приют в «измученном состоянии». Об этом рассказали на странице организации «Теплый ветер» во «ВКонтакте».

«Мужчина не успел оформить положенные ему выплаты и поступил к нам без копейки денег в совершенно измученном состоянии — с воспаленными ногами, на костылях, с гнойным абсцессом руки», — рассказали соцработники, добавив, что врачи не нашли показаний для госпитализации бойца.

В приюте отметили, что у нового постояльца нет ни постоянной, ни временной регистрации, и добавили, что им предстоит разобраться в его ситуации.

Соцработники подчеркнули, что истории, подобные описанной, не редкость.

«К нашей постоянной категории людей, потерявших жилье и доход, теперь постепенно стали присоединяться и бездомные участники СВО, имеющие тяжелейшие ранения, зависимости, судимости. Ребята возвращаются, а те проблемы, которые были у них до участия в боевых действиях, никуда не делись и сейчас возросли в разы», — посетовали в приюте.

Ранее в Госдуме рассказали о блокировке выплат раненому солдату СВО: мужчине почти год не начисляли выплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами