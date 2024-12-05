Ветеран СВО с гноящимися ранами оказался в социальном приюте

В Мурманске 38-летний ветеран боевых действий СВО по имени Олег попал в социальный приют в «измученном состоянии». Об этом рассказали на странице организации «Теплый ветер» во «ВКонтакте».

«Мужчина не успел оформить положенные ему выплаты и поступил к нам без копейки денег в совершенно измученном состоянии — с воспаленными ногами, на костылях, с гнойным абсцессом руки», — рассказали соцработники, добавив, что врачи не нашли показаний для госпитализации бойца.

В приюте отметили, что у нового постояльца нет ни постоянной, ни временной регистрации, и добавили, что им предстоит разобраться в его ситуации.

Соцработники подчеркнули, что истории, подобные описанной, не редкость.

«К нашей постоянной категории людей, потерявших жилье и доход, теперь постепенно стали присоединяться и бездомные участники СВО, имеющие тяжелейшие ранения, зависимости, судимости. Ребята возвращаются, а те проблемы, которые были у них до участия в боевых действиях, никуда не делись и сейчас возросли в разы», — посетовали в приюте.

Ранее в Госдуме рассказали о блокировке выплат раненому солдату СВО: мужчине почти год не начисляли выплаты.