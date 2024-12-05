Врач рассказал, кому нельзя есть мандарины

Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), стоит отказаться от мандаринов, потому что они могут раздражать оболочки кишечника и желудка. Об этом «Пятому каналу» рассказал специалист высшей категории, главный врач медицинской клиники Сергей Длин.

По его словам, это касается пациентов с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, гастритами или нарушениями работы желчного пузыря. Кроме того, от мандаринов стоит отказаться аллергикам, потому что они могут спровоцировать высыпания, головную боль, зуд, сыпь, отек гортани с удушьем.

Врач также не советует есть цитрусовые при сахарном диабете и заболеваниях почек, а также при беременности.

«Мандаринами в этот период, конечно же, злоупотреблять нельзя. Чем больше срок беременности, тем выше опасность», — сказал Длин.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что в мандаринах содержится аминокислота гистамин, которая может провоцировать аллергическую реакцию, поэтому их потребление важно ограничивать. По ее словам, женщинам можно съедать не более 150 г за один раз, мужчинам — 200 г.

Ранее россиянам рассказали, какие мандарины нельзя покупать.