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Жители Саратова обеспокоены пропажей буквы «А» в названии города в местном аэропорту

Саратовцы расстроились из-за пропажи «А» в названии города в местном аэропорту

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ЧП Саратов/VK

Жители Саратова обратили внимание на пропажу буквы «А» в названии города в местном аэропорту и выразили по этому поводу недоумение. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Некоторые жители отметили, что вывеска «С...ратов» вызывает смущение.

В пресс-службе воздушной гавани в беседе с журналистами объяснили исчезновение буквы технической неисправностью и подчеркнули, что сняли ее лишь на время.

«Не отвалилась, мы сами ее сняли специально, идет ремонт. Сейчас только что установили временную конструкцию на время ремонта основной вывески», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что позже на здании появится вывеска с объемными буквами.

Ранее в Японии показали рекламную вывеску на магазине с изображением ребенка, которая превратилась в «плакат ужасов».

До этого жителя Башкирии обязали заплатить 200 тысяч рублей за шутку о содержимом рюкзака.

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