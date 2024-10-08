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Стало известно, сколько потратили в РФ на нацпроекты в 2024 году

Расходы на нацпроекты в РФ в 2024 году достигли 2,193 трлн рублей

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пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов за девять месяцев 2024 года достигли 2,193 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РФ.

По данным ведомства, исполнение бюджета по нацпроектам на 1 октября 2024 года составило 69,5% от плановых назначений — 2 192,8 млрд рублей.

Наиболее высокий уровень исполнения зафиксирован у нацпроектов «Демография» (80,8%), «Культура» (77,6%), «Образование» (71,6%), «Здравоохранение» (71,4%) и «Жилье и городская среда» (71,2%).

Минфин также отмечает, что исполнение по нацпроекту «Производительность труда» составило 69,4%, «Наука и университеты» — 69%, «Безопасные качественные дороги» — 67,5%, «Международная кооперация и экспорт» — 67%, «Экология» — 61,9%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 58,6%.

Наименьшие показатели исполнения бюджета зафиксированы у нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (58,4%), «Цифровая экономика Российской Федерации» (54,2%), «Беспилотные авиационные системы» (38,8%).

Самый низкий уровень исполнения бюджета отмечен у комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 35%.

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