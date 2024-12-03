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В Индии хирурги случайно оставили на 2 года ножницы в желудке женщины

Mirror: в Индии женщина 2 года жила с ножницами в желудке, оставленными хирургами

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В Индии хирурги случайно оставили ножницы в желудке женщины на два года, пишет Mirror.

В Мадхья-Прадеше, Центральная Индия, врачи обнаружили ножницы в желудке 44-летней женщины, Камлы Бай, которая обратилась в больницу с жалобами на постоянные боли в животе. По данным медиков, данный предмет был оставлен внутри пациентки во время операции, сделанной более двух лет назад.

КТ-исследование показало, что ножницы находились в организме Камлы все это время, что и стало причиной ее недомогания. После повторных жалоб на боли, она была обследована несколькими специалистами и прошла ряд диагностических тестов в больнице.

Семья Камлы требует привлечь к ответственности медицинских работников, которые были вовлечены в ее лечение. В то же время, сотрудники клиники заявили, что будет составлен полный отчет о происшествии и передан властям для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Канаде хирурги по ошибке ампутировали мужчине не ту ногу.

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