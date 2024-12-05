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Полиция Тувы начала проверку из-за заражения нескольких девочек-подростков сифилисом

В Туве полицейские проверяют случаи заражения сифилисом среди несовершеннолетних

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Depositphotos

В Туве сразу несколько девочек-подростков заразились сифилисом, полиция начала проверку. Об этом сообщает «Сапа».

Информация, заинтересовавшая инспекторов по делам несовершеннолетних, всплыла при сверке данных венерологического кабинета Каа-Хемской центральной больницы. Недавно там выявили пять случаев заражения сифилисом у девушек в возрасте от 15 до 17 лет.

Примечательно, что все пациентки венеролога проживают в одном районе, но в разных населенных пунктах. У заразившихся диагностировали ранний скрытый сифилис, в одном случае из случаев у подростка уже начались внешние проявления. В минздраве республики отказались давать комментарий по поводу ситуации Telegram-каналу.

Ранее младенца заразили ВИЧ-инфекцией в российской больнице.

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