Жителей Ленобласти призвали собирать тревожные чемоданчики

В Ленинградской области на государственном телеканале «ЛенТВ24» приступили к обучению населения действиям при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает портал «47news».

Отмечается, что транслируются ролики следующего содержания — прилет беспилотника, авария на химически опасном объекте и сбор тревожного чемоданчика.

«Заметим, сюжеты подаются в виде социальной рекламы и порой повторяются чуть ли не каждые пятнадцать минут», — пишет портал.

2 декабря сообщалось, что в Ленинградской области не будут изымать у собственников подвалы для оборудования укрытий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона, комментируя соответствующее решение губернатора Александра Дрозденко. 21 ноября Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что заглубленные подвальные помещения в регионе будут изыматься и оборудоваться в качестве укрытий для населения на случай ЧС.

Ранее МЧС призвало россиян заранее собрать и держать дома «тревожный чемоданчик».