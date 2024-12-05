Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Ленобласти призвали собирать тревожные чемоданчики

«47news»: жителей Ленинградской области призвали собирать тревожные чемоданчики

close
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Ленинградской области на государственном телеканале «ЛенТВ24» приступили к обучению населения действиям при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает портал «47news».

Отмечается, что транслируются ролики следующего содержания — прилет беспилотника, авария на химически опасном объекте и сбор тревожного чемоданчика.

«Заметим, сюжеты подаются в виде социальной рекламы и порой повторяются чуть ли не каждые пятнадцать минут», — пишет портал.

2 декабря сообщалось, что в Ленинградской области не будут изымать у собственников подвалы для оборудования укрытий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона, комментируя соответствующее решение губернатора Александра Дрозденко. 21 ноября Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что заглубленные подвальные помещения в регионе будут изыматься и оборудоваться в качестве укрытий для населения на случай ЧС.

Ранее МЧС призвало россиян заранее собрать и держать дома «тревожный чемоданчик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами