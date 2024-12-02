В Ленобласти оборудуют укрытия в подвалах по примеру приграничных регионов

В Ленобласти не будут изымать у собственников подвалы для оборудования укрытий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона, комментируя соответствующее решение губернатора Александра Дрозденко.

«Комитетом совместно с органами местного самоуправления Ленинградской области, управляющими компаниями рассматривается вопрос о приспособлении подвалов для временного укрытия населения. Речь об изъятии подвальных помещений в виде прекращения права собственности не ведется», — пояснили в коллегиальном органе власти.

Там также отметили, что при оборудовании укрытий в подвалах будет учитываться опыт Курской и Белгородской областей.

21 ноября Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что заглубленные подвальные помещения в регионе будут изыматься и оборудоваться в качестве укрытий для населения на случай ЧС.

«Времени на споры сейчас нет. Оформим решением оперативного штаба. Подвалы, которые изымем и отремонтируем, в том числе, будем предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам», — написал губернатор Ленинградской области.

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