Слепую утку, над которой издевались сородичи, взяла под опеку неравнодушная пара в Англии, пишет Independent.

Благотворительная организация по защите животных сообщила о спасении слепой утки по кличке Джеральдина, которая страдала от постоянных нападений со стороны сородичей. По словам специалистов, у птицы были признаки катаракты и ухудшения состояния, что заметили местные жители, кормившие ее на пруду.

«Недавно ко мне позвонила женщина, обеспокоенная состоянием утки. Она сообщила, что птица начала слепнуть и выглядела неухоженной», — рассказала директор организации.

Сразу же после прибытия Джеральдины в приют двое волонтеров, известные своей любовью к нуждающимся в помощи животным, решили взять ее под свою опеку.

Сейчас утка находится в новом доме, где ей будут предоставлены все необходимые условия – корм и отсутствие конкуренции. Также в ближайшие дни Джеральдина пройдет ветеринарный осмотр для определения ее состояния и необходимости лечения.

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