Мужчина совершил преступление и более 20 лет выдавал себя за старшего брата

В Индии мужчина 22 года выдавал себя за своего брата, обманывая семью, судебную систему и стражей порядка, сообщает Times of India.

История началась в 2002 году, когда мужчина по имени Палани, служивший тогда клерком в адвокатской конторе, потерял свои документы и стал использовать удостоверение личности, оформленное на его старшего брата Паннерсельвама. Он предоставил его, чтобы устроиться на новую работу, и представился именем брата, когда познакомился со своей сожительницей. У пары появилось двое детей, но женщина не подозревала, что их отец вводит ее в заблуждение.

15 лет назад Палани напал на своих домочадцев и стал обвиняемым, но тогда полиция зарегистрировала дело против Паннерсельвама, который предстал перед судом и был приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу. Только на апелляции выяснилось, что мужчина попал за решетку по вине своего младшего брата. Суд оправдал его, но Палани продолжил избегать ответственности и в июне этого года подался в бега. Полиция города Ченнаи пять месяцев выслеживала подозреваемого по его цифровым следам. В итоге Палани все же арестовали, какое наказание ему грозит за все совершенные преступления, не уточняется.

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