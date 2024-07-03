Работника отеля, притворявшегося врачом, отправили в тюрьму на 11,5 лет за мошенничество

Суд в Шанхае наказал китайца за мошенничество после того, как он выдал себя за врача престижной больницы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Известно, мужчина по фамилии Чжан получил 11,5 лет за кражу 2,6 млн юаней (около $360 тыс.) у своей подруги Хуанг. Эти деньги он выманил у женщины, утверждая, что является акушером-гинекологом в одной из лучших больниц Шанхая. С потерпевшей мужчина познакомился еще в 2016 году.

Мошенник стал выдавать себя за доктора, хотя на самом деле работал в отеле. Он убедил возлюбленную, что окончил известную медицинскую школу в Китае, девушка никогда не сомневалась в его словах.

Однако всякий раз, когда Хуанг собиралась навестить Чжана на работе, тот находил отговорки, чтобы отложить встречу, ссылаясь на плотный график клинических обследований или операций. При этом они часто встречались на лужайке перед больницей. В ноябре 2016 года мужчина пристрастился к азартным играм и накопил значительные долги. Он решил попросить денег на их погашение у Хуанг, понимая, что девушка доверяет ему.

Впоследствии аферист заявил жертве, что планирует заработать деньги для покупки дома, вложив большую сумму в фонд ценных бумаг, который инвестирует во фьючерсы на акции. Чтобы убедить Хуанг вложиться, он изготовил фальшивые документы, связанные с инвестиционным фондом.

В конце концов семья девушки решила добиться возврата денег, а сама Хуанг выяснила, что ее молодой человек не работает в больнице, и обратилась в полицию.

Ранее китаец четыре года выдавал себя за офицера, чтобы впечатлить женщин.