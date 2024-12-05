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Толпа юношей запинала охранника общежития в Челябинске

В Челябинске толпа молодых людей избила охранника общежития ногами

В Челябинске охранник общежития подвергся избиению со стороны компании молодых людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в студенческом корпусе, расположенном на улице Энгельса. Толпа юношей напала на охранника и стала наносить ему удары ногами. На кадрах с места происшествия видно, как трое молодых людей пинают мужчину, а позже к ним подходит четвертый, который пытается разнять их.

Сообщается, что пострадавшему мужчине 40 лет. Информации о его состоянии не поступало. По какой причине между молодыми людьми и охранником произошел конфликт, также не уточняется.

До этого в Москве подростки после замечания избили пассажира электрички и уборщика. Школьники скрылись с места происшествия, двоих из них удалось быстро задержать.

Ранее мигранты избили многодетного отца, который вышел в магазин в Новосибирске.

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