В России инфляция за неделю составила 0,5%

Инфляция в России за период с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5%, увеличившись по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. С начала года, согласно данным Росстата, общий рост цен достиг 8,34%, сообщает РИА Новости.

В опубликованных данных указано, что на период с 26 ноября по 2 декабря 2024 года индекс потребительских цен составил 100,5%, а с начала декабря — 100,14%, с начала года — 108,34%».

Цены на плодоовощную продукцию в среднем возросли на 3,6%. В частности, огурцы выросли в цене на 9,5%, помидоры — на 6,7%, капуста — на 2,5%, лук — на 2%, а картофель и бананы подорожали на 1,4%. Яблоки выросли в цене на 1,3%, морковь — на 0,3%, а свекла — на 0,2%.

В период с 26 ноября по 2 декабря были зафиксированы следующие изменения цен: яйца подорожали на 1,3%, сливочное масло увеличилось в цене на 1,2%, а мясо кур и подсолнечное масло подорожали на 1,1%. Сыры стали дороже на 0,9%, рыба и творог — на 0,8%, молоко — на 0,7%, сметана — на 0,6%, мука и пшено — на 0,5%. Соль повысилась в цене на 0,4%, а говядина, баранина, маргарин, хлеб и печенье подорожали на 0,3%. Полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, а также гречка прибавили в цене 0,2%. Свинина, сухие молочные смеси, консервы из овощей и фруктов для детского питания, макароны и вермишель подорожали на 0,1%. В то же время сосиски и сардельки стали дешевле на 0,3%, а сахар, рис и чай снизились в цене на 0,1%.

4 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала срок снижения инфляции. По ее словам, «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит некоторую часть 2026 года.

Ранее Путин рассказал, на кого ложится основная нагрузка из-за инфляции.