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В Екатеринбурге осудили мужчину за призыв устроить взрыв в отделении ФССП

Жителя Шадринска оштрафовали на 800 тысяч рублей за призыв взорвать здание ФССП

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Жителя города Шадринска в Курганской области, призывавшего устроить взрыв в здании местного отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП), оштрафовали на 800 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным следствия, мужчина опубликовал пост с призывом к совершению террористического акта в социальных сетях. Он заявил о необходимости воспрепятствовать деятельности ФССП и с этой целью предложил устроить взрыв в отделении федеральной службы в Шадринске.

В результате в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании.

«Центральным окружным военным судом Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор 34-летнему жителю города Шадринск. <...> Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей», — рассказали в ФСБ РФ.

В пресс-службе уточнили, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее жителя республики Ингушетия приговорили к 11 годам колонии по делу о финансировании террористической организации.

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