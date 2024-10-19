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Россиянам назвали главные признаки заражения гаджета вирусом

IT-эксперт Геллер: исчезновение файлов и перегрев гаджета сигнализируют о вирусе

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Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Главным индикатором заражения устройства вирусами являются перегрев и нестабильная работа, рассказал IT-эксперт Артем Геллер. Его слова приводит News.ru.

Еще одним сигналом служит пропажа файлов, продолжил он. Также стоит обратить внимание на различные блокировки, которые начинают от вас что-то требовать. Кроме того, при наличии вируса на устройстве его аккумулятор начинает быстрее изнашиваться и меньше держать заряд.

«В основном, вирусы ведут себя скрытно, их заметить, мягко скажем, непросто», — отметил Геллер.

До этого в ВТБ назвали самую популярную схему телефонных мошенников. Чаще всего злоумышленники притворяются сотрудниками банка, органов государственной власти или операторов связи. В 2024 году на такие звонки пришлось до 80% от общего количества мошенничеств.

Ранее были раскрыты схемы обмана и прайс-лист фейковых компьютерных мастеров.

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