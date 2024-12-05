У резиденции кронпринцессы Швеции задержан мужчина с ножом

Полиция Стокгольма задержала мужчину с ножом у резиденции наследной принцессы Швеции Виктории в парке Хага. Об этом пишет Aftonbladet.

«Мужчина, который находился в этом районе и вел себя странно, поэтому его проверили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у него обнаружен нож, наручники, скотч, защитная маска, макет пистолета, а также список с именами нескольких руководителей известной компании.

Задержанного подозревают в подготовке к нападению, его арестовали.

До этого сообщалось, что драка школьников на спортивном объекте в шведском Эскильстуне привела к госпитализации четырех человек с ножевыми ранениями. Поводом для поножовщины называют события на стадионе. Всем пострадавшим порядка 15 лет, трое из них получили ножевые ранения в верхнюю часть тела. В рамках дела никто не задержан, но инцидент квалифицировался как покушение.

Ранее в католическом центре в Нидерландах неизвестный ранил ножом трех человек.