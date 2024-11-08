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Раскрыто число нарушителей, которых выдворят из РФ в рамках операции «Нелегал-2024»

Волк: в рамках операции «Нелегал-2024» из России выдворят 20 тысяч иностранцев

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Алексей Майшев/РИА Новости

МВД приняло 20 тысяч решений о выдворении нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она уточнила, в рамках операции «Нелегал-2024» выявили более 106 тысяч нарушений законодательства, по итогу принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации. Также возбуждено более четырех тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции.

Операция «Нелегал» ежегодно проводится российскими силовыми ведомствами вместе с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ее цель — противодействие незаконной миграции.

Совет Федерации ранее одобрил пакет законопроектов, предполагающих введение комплекса мер против незаконной миграции.

Поправки предусматривают лишения свободы от двух до шести лет за подделку, изготовление или оборот фальшивых документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет мигрантов.

Ранее Росстат заявил об изменениях в сборе данных о мигрантах.

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Нелегальные мигранты
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