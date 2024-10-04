В Москве на стройках задержали свыше 130 нелегальных мигрантов

В Москве в ходе рейдов на строительных площадках представители силовых структур задержали свыше 130 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанных доставили в отдел полиции, где в отношении них составят административные протоколы. Затем нарушителей выдворят за пределы России.

Рейды в Новомосковском административном округе затронули более 400 человек. Выяснилось, что 100 иностранцев получили паспорт гражданина РФ, но не встали на воинский учет. Их направили в военный комиссариат.

В рейдах принимали участие полицейские, сотрудники ОМОН и военные следователи СК.

До этого сообщалось, что в Государственную думу внесли пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Вице-спикер нижней палаты, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая отмечала, что сейчас перед законодателями стоит задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые незаконные действия, которые наносят вред общественным и государственным интересам.

Ранее в России заявили об окончании нелегальной миграции.