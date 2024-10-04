Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве на стройках задержали свыше 130 нелегальных мигрантов

РИА Новости: в Москве силовики на стройках задержали более 130 мигрантов

close
Александр Кондратюк/РИА Новости

В Москве в ходе рейдов на строительных площадках представители силовых структур задержали свыше 130 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанных доставили в отдел полиции, где в отношении них составят административные протоколы. Затем нарушителей выдворят за пределы России.

Рейды в Новомосковском административном округе затронули более 400 человек. Выяснилось, что 100 иностранцев получили паспорт гражданина РФ, но не встали на воинский учет. Их направили в военный комиссариат.

В рейдах принимали участие полицейские, сотрудники ОМОН и военные следователи СК.

До этого сообщалось, что в Государственную думу внесли пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Вице-спикер нижней палаты, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая отмечала, что сейчас перед законодателями стоит задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые незаконные действия, которые наносят вред общественным и государственным интересам.

Ранее в России заявили об окончании нелегальной миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами