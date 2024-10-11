Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажиров, которые плевались друг в друга

Рейс авиакомпании Jet2 был сорван из-за плюющихся пассажиров. Об этом пишет Edinburgh Live.

Инцидент произошел 8 октября во время рейса из Эдинбурга в турецкий Даламан. По данным СМИ, пилоты совершили вынужденную посадку в Кельне «из-за деструктивного поведения пассажиров», которые плевались друг в друга и устроили потасовку.

В итоге их высадили из самолета в сопровождении местной полиции. Во время задержания буйная пассажирка заявила, что «не сделала ничего плохого», и попыталась вырваться из рук правоохранителей.

Вынужденная посадка самолета в немецком аэропорту стоила дебоширам £20 тыс. Из-за случившегося на борту пострадали также пассажиры обратного рейса Даламан — Эдинбург, и авиакомпания была вынуждена разместить их в гостиницу и подать закуски на фоне длительной задержки.

Ранее пилоты экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира, оскорблявшего членов экипажа.