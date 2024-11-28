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Туриста из Сибири, пристававшего в самолете к другой пассажирке, задержали в Калининграде

Пассажира рейса Москва — Калининград задержали за буйное поведение на борту

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В аэропорту Калининграда задержали за буйное поведение в самолете туриста из Сибири. Об этом говорится в сообщении Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Нештатная ситуация произошла на рейсе МоскваКалининград, по прилете один из пассажиров, 32-летний житель Новосибирской области, был задержан за мелкое хулиганство.

Очевидцы рассказали, что во время полета мужчина оскорблял других пассажиров, грубо выражался, игнорируя замечания бортпроводников, а также приставал к своей соседке.

В аэропорту Храброво дебошира встретили полицейские, ему грозит до 15 суток ареста.

Ранее в Сургуте пьяный мужчина попытался проникнуть в вуз и покусал охранника.

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