Туриста из Сибири, пристававшего в самолете к другой пассажирке, задержали в Калининграде

В аэропорту Калининграда задержали за буйное поведение в самолете туриста из Сибири. Об этом говорится в сообщении Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Москва — Калининград, по прилете один из пассажиров, 32-летний житель Новосибирской области, был задержан за мелкое хулиганство.

Очевидцы рассказали, что во время полета мужчина оскорблял других пассажиров, грубо выражался, игнорируя замечания бортпроводников, а также приставал к своей соседке.

В аэропорту Храброво дебошира встретили полицейские, ему грозит до 15 суток ареста.

Ранее в Сургуте пьяный мужчина попытался проникнуть в вуз и покусал охранника.