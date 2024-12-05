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Украинцам массово отказывают в выдаче паспортов за границей

Достигшим 18-летнего возраста гражданам Украины не выдают паспорта за границей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Достигшим 18-летнего возраста и не стоящим на воинском учете украинцам массово отказывают в выдаче паспортов за границей. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

«Паспортные сервисы за границей массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в реестре призывников «Оберег», в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта», — пишет издание.

Это касается и тех, кто выехал в другие страны до начала конфликта и на тот момент не должен был вставать на воинский учет по достижении определенного возраста.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее советник Зеленского сделал заявление о понижении возраста мобилизации на Украине.

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