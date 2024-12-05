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Клиентке сожгли кожу головы во время окрашивания волос в петербургском салоне

78.ru: в Петербурге клиентке сожгли кожу головы во время окрашивания в салоне

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Freepik.com

В Петербурге женщина получила ожог кожи головы во время окрашивания волос в салоне. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 4 декабря, когда женщина пришла на окрашивание волос в салон Lana-Beauty на улице Рихарда Зорге. В ходе процедуры клиентка ощутила жжение на коже головы и сказала об этом мастеру, однако та не остановила манипуляции.

В результате выяснилось, что в ходе процедуры женщина получила химический ожог кожи головы легкой степени. Клиентка предполагает, что это случилось из-за того, что она пришла на окрашивание с чистой головой. По ее словам, мастер должна была отказать ей в процедуре в таком состоянии.

В салоне женщине сообщили, что это индивидуальная реакция организма и отказались возвращать деньги, предложив лишь оплатить шампуни для лечения. По словам самой клиентки, она осветляет и красит волосы уже 30 лет, однако такая ситуация произошла впервые. Обращаться в суд она не планирует в связи с тем, что не верит в возможность доказать вину мастера с правовой точки зрения.

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