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Суды в России отправили под стражу 61 тысячу граждан за девять месяцев

Подносова: за девять месяцев суды в России отправили в СИЗО 61 тыс. лиц

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Суды в России за девять месяцев 2024 года выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 61 тыс. граждан, еще по 9 тыс. ходатайств о направлении фигурантов дел в СИЗО было отказано. Об этом сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, за девять месяцев было рассмотрено 70 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Из них удовлетворена 61 тыс. ходатайств (88%), отказано в удовлетворении 9 тыс. (12%). Причины не уточняются.

В июне член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, что одни сутки содержания заключенных обходятся государству в две-три тыс. рублей.

По мнению президента Союза адвокатов России, доктора юридических наук Игоря Трунова, в России на уголовно-исправительную систему направляют меньше средств, чем требуется — порядка 96 млрд рублей. Финансирование ФСИН в прошлом году составило 232 млрд рублей.

Ранее в РФ обнаружили нарушения при рассмотрении обращений граждан в ФСИН.

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