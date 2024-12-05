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Пациент обвинил в наживе стоматолога, удалившего ему 18 здоровых зубов

В Чехии мужчина обвинил стоматолога, удалившего ему 18 здоровых зубов, в наживе

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Pixabay

В Чехии 40-летний мужчина судится с 73-летним стоматологом, которого клиент обвиняет в некомпетентности и наживе. Об этом сообщает Blesk.cz.

По словам Петра Вечера, он попал к дантисту Любомиру Б. в 2021 году: специалист почти сразу заявил, что решить проблему Петра можно, только удалив ему 18 зубов. Пациент согласился на «лечение», о чем впоследствии пожалел. На вмешательство ему пришлось занимать деньги у знакомых, так как выставленный счет оказался для него неподъемным. Все манипуляции обошлись в 650 тысяч чешских крон (более 2,8 млн рублей).

«Он разворотил мне ротовую полость и повредил тройничный нерв. После этого я два года оставался полностью беззубым — стеснялся выходить на улицу. Это повлияло на мое психическое состояние», — поделился потерпевший.

Мужчина подчеркнул, что последующая экспертиза показала, что удаленные зубы были здоровыми.

Через некоторое время пациент восстановил верхнюю челюсть за 500 тысяч крон (около 2,1 млн рублей) у других стоматологов, после чего он обратился в суд за компенсацией в размере 3,5 млн крон (более 15 млн рублей) для восстановления нижних зубов. Против врача возбудили дело о причинение тяжких последствий здоровью пациента. Обвиняемый Любомир Б. отрицает свою вину. Пожилой специалист уверен, что случай с пациентом используют его коллеги-недоброжелатели, которые хотят, чтобы он завершил свою трудовую деятельность.

Ранее в Архангельской области врач по ошибке удалила ребенку коренные зубы.

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