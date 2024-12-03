В Красноярске раненый боец СВО был вынужден спускаться по лестнице на ягодицах

Раненый солдат спецоперации был вынужден спускаться «на попе» по лестнице в военной больнице. Об этом сообщает издание NGS24.RU.

По данным издания, у военного раздроблены кости руки и ноги. Он добирается до медучреждения на инвалидной коляске, однако здание не оборудовано для обслуживания маломобильных пациентов.

По словам раненого бойца, он заходил в больницу, прыгая по ступенькам на одной ноге, а его сопровождающий заносил коляску вслед за ним. На второй этаж он забирался таким же способом.

«Когда мне понадобилось попасть к врачу ВВК, то я наверх прыгал на одной ноге, держась рукой за перила, а вниз спускался на попе. Садился на ступеньку, потом на следующую, потом на следующую, вот так на попе и спускался», — рассказал военный.

После инцидента журналисты обратились в администрацию госпиталя с просьбой установить пандусы и подъемник.

До этого участник спецоперации из Забайкальского края заявил, что ему отказали в восстановлении на учебе в колледже.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет Федерации.