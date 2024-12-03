Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске раненый боец СВО был вынужден спускаться по лестнице на ягодицах

Раненый солдат СВО заявил, что спускался по больничной лестнице на ягодицах

close
Shutterstock

Раненый солдат спецоперации был вынужден спускаться «на попе» по лестнице в военной больнице. Об этом сообщает издание NGS24.RU.

По данным издания, у военного раздроблены кости руки и ноги. Он добирается до медучреждения на инвалидной коляске, однако здание не оборудовано для обслуживания маломобильных пациентов.

По словам раненого бойца, он заходил в больницу, прыгая по ступенькам на одной ноге, а его сопровождающий заносил коляску вслед за ним. На второй этаж он забирался таким же способом.

«Когда мне понадобилось попасть к врачу ВВК, то я наверх прыгал на одной ноге, держась рукой за перила, а вниз спускался на попе. Садился на ступеньку, потом на следующую, потом на следующую, вот так на попе и спускался», — рассказал военный.

После инцидента журналисты обратились в администрацию госпиталя с просьбой установить пандусы и подъемник.

До этого участник спецоперации из Забайкальского края заявил, что ему отказали в восстановлении на учебе в колледже.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет Федерации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами