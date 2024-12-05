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Врач рассказал, какой тест поможет определить уровень старения организма

Врач Соков: для определения уровня старения нужно попробовать надеть носок стоя

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Depositphotos

Тест «Носок» поможет определить уровень старения организма, рассказал Pravda.Ru врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

По его словам, в рамках этого теста нужно попробовать надеть носок стоя. Если координация движений и опорно-двигательный аппарат функционируют нормально, тогда человеку удастся это сделать, пояснил эксперт.

«В большинстве случаев со временем жизни накапливаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, возникают координаторные нарушения. И у большинства пациентов в группе 70+ есть хотя бы минимальные, но выраженные изменения, которые будут затруднять положение на одной ноге стоя продолжительное», — сказал Соков.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании до этого заявили, что длительность стояния на одной ноге может показать уровень старения организма. Ученые считают, что люди в возрасте от 18 до 39 лет могут сохранять равновесие на одной ноге в течение 43 секунд, люди в возрасте от 40 до 49 лет — в течение 40 секунд, от 50 до 59 лет — 37 секунд, от 60 до 69 лет — 30 секунд, от 70 до 79 лет — 18-19 секунд.

Ранее были названы два типа продуктов, ускоряющих биологическое старение.

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