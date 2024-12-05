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Несколько летевших за границу лайнеров с гражданами РФ сменили курс

Три летевших из РФ в Узбекистан лайнера сменили курс и сели в других местах

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Shutterstock

Три пассажирских лайнера, следовавших из РФ за границу, во время полета сменили курс и совершили посадку в других местах. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы аэропортов Узбекистана.

Из заявления следует, что самолеты принадлежат компании Uzbekistan Airways. Один из них 4 декабря летел из Санкт-Петербурга в Термез, но из-за неблагоприятных метеорологических условий экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. В результате воздушное судно село в Самарканде.

В тот же день похожая ситуация произошла с лайнером, который следовал из Уфы в Наманган. Пилотам поступила информация о плохой погоде на пути следования, поэтому им пришлось посадить самолет в Ташкенте.

Кроме того, 5 декабря в Самарканде приземлилось воздушное судно, летевшее из Москвы в Навои. Причиной послужил туман, образовавшийся в районе аэропорта назначения.

«Посадка в аэропорту Самарканда в 11:04 (9:04 мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

4 декабря вертолет Robinson совершил жесткую посадку в городе Артеме, расположенном в Приморском крае. На борту воздушного судна находились три пассажира, никто из них не пострадал.

Ранее в Красноярске из-за драки между пассажирами задержали вылет самолета в Москву.

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