Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер получил компенсацию за изнасилование со стороны священника, пережитое в детстве

Во Франции педофилу заплатили €60 тыс. за изнасилование, пережитое им в детстве

close
100%
Armin Weigel/dpa via AP

Во Франции пенсионер, осужденный за педофилию, получил денежную компенсацию за сексуальное насилие со стороны священника, пережитое им в детстве. Об этом сообщает La Provence.

В 1960-х годах Жан-Ив Шмитт, которому сейчас 73 года, подвергся сексуальному насилию со стороны священника. Тогда жертве было всего 12 лет, и в дальнейшем Шмитта несколько раз судили за насилие над детьми.

Недавно власти признали, что инцидент, произошедший 60 лет назад, «разрушил его нормальную жизнь», а последствия насилия, совершенного священником, «были серьезными и длительными». В организации Inirr, занимающейся рассмотрением аналогичных случаев и возмещением ущерба, заметили, что поведение священника «нарушило ориентиры» подростка.

«Насилие, жертвой которого вы стали, оказало психологическое воздействие на вашу интимную жизнь, семейные отношения и профессиональное развитие», — заключили в Inirr.

Теперь Шмитт получит компенсацию в размере €60 тыс.

«Это не вернет мне потерянные годы или моих внуков, которых я не видел с момента их рождения, но это лучше, чем ничего. Я понимаю, что мысль о том, что [власть] выплачивает компенсацию педофилу, сбивает с толку, но вы должны понимать, что все произошло, потому что я был жертвой. Если бы я не был жертвой, я бы не стал преступником», — считает мужчина.

Ранее власти Японии назначили компенсации гражданам страны, которых принудительно стерилизовали в период с 1950-х по 1970-е годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами