Пенсионер получил компенсацию за изнасилование со стороны священника, пережитое в детстве

Во Франции пенсионер, осужденный за педофилию, получил денежную компенсацию за сексуальное насилие со стороны священника, пережитое им в детстве. Об этом сообщает La Provence.

В 1960-х годах Жан-Ив Шмитт, которому сейчас 73 года, подвергся сексуальному насилию со стороны священника. Тогда жертве было всего 12 лет, и в дальнейшем Шмитта несколько раз судили за насилие над детьми.

Недавно власти признали, что инцидент, произошедший 60 лет назад, «разрушил его нормальную жизнь», а последствия насилия, совершенного священником, «были серьезными и длительными». В организации Inirr, занимающейся рассмотрением аналогичных случаев и возмещением ущерба, заметили, что поведение священника «нарушило ориентиры» подростка.

«Насилие, жертвой которого вы стали, оказало психологическое воздействие на вашу интимную жизнь, семейные отношения и профессиональное развитие», — заключили в Inirr.

Теперь Шмитт получит компенсацию в размере €60 тыс.

«Это не вернет мне потерянные годы или моих внуков, которых я не видел с момента их рождения, но это лучше, чем ничего. Я понимаю, что мысль о том, что [власть] выплачивает компенсацию педофилу, сбивает с толку, но вы должны понимать, что все произошло, потому что я был жертвой. Если бы я не был жертвой, я бы не стал преступником», — считает мужчина.

Ранее власти Японии назначили компенсации гражданам страны, которых принудительно стерилизовали в период с 1950-х по 1970-е годы.