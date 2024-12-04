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За россиянами стали чаще следить с помощью программ для сталкинга

«Известия»: в 2024 году за россиянами стали следить на 25% чаще

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Shutterstock

За 10 месяцев 2024 года число россиян, столкнувшихся с программами для сталкинга, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Как правило, слежка ведется через специальные приложения. Речь идет о фоновых программах, имеющих доступ к содержимому экрана, камере и микрофону. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя.

«Еще в 2019 году 10 компаний, включая «Лабораторию Касперского» и некоммерческие правозащитные организации, создали коалицию по борьбе со сталкерским ПО», — рассказала ведущий эксперт Kaspersky GReAT Татьяна Шишкова.

На данный момент в эту коалицию входят 40 партнеров-участников со всего мира.

Недавно МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенничества, в ходе которой блокируют iPhone жертвы без возможности восстановления.

Ранее пенсионерка установила приложение для получения посылки и лишилась сбережений.

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