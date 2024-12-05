На Камчатке мать сняла на скрытую камеру, как логопед бьет ее сына на занятиях

Логопед-дефектолог из Петропавловска-Камчатского избивала на занятиях ребенка, который не может говорить, сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, некоторое время назад 10-летний мальчик с особенностями развития стал ходить к специалисту из местной коррекционной школы. Проблемы начались сразу, и матери даже приходилось заставлять сына идти на занятия. Ситуация только ухудшалась, поэтому женщина решила выяснить, что происходит в ее отсутствие.

Оставшись однажды за закрытой дверью, родительница услышала шлепок, а затем — громкие рыдания сына, и утвердилась в своих подозрениях. Преподаватель опровергла обвинения, и тогда мать мальчика установила в кабинете камеру, оказалось, что ее ребенка регулярно толкали, щипали и били по губам, щекам, голове.

Дефектолог попыталась извиниться за произошедшее и убедить родителей пострадавшего в том, что все случилось впервые.

«Получилось абсолютно случайно, махали руками и вот. Я сама испугалась, извинилась, чувствую себя отвратительно. Приношу свои извинения», — написала она матери несовершеннолетнего.

Та обратилась в полицию с заявлением, против 54-летнего логопеда уже возбудили уголовное дело.

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