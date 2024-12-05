Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке мать сняла на скрытую камеру, как логопед бьет ее сына на занятиях

В Петропавловске-Камчатском логопед избивала на занятиях 10-летнего мальчика

close
Телеграм-канал «Amur Mash»

Логопед-дефектолог из Петропавловска-Камчатского избивала на занятиях ребенка, который не может говорить, сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, некоторое время назад 10-летний мальчик с особенностями развития стал ходить к специалисту из местной коррекционной школы. Проблемы начались сразу, и матери даже приходилось заставлять сына идти на занятия. Ситуация только ухудшалась, поэтому женщина решила выяснить, что происходит в ее отсутствие.

Оставшись однажды за закрытой дверью, родительница услышала шлепок, а затем — громкие рыдания сына, и утвердилась в своих подозрениях. Преподаватель опровергла обвинения, и тогда мать мальчика установила в кабинете камеру, оказалось, что ее ребенка регулярно толкали, щипали и били по губам, щекам, голове.

Дефектолог попыталась извиниться за произошедшее и убедить родителей пострадавшего в том, что все случилось впервые.

«Получилось абсолютно случайно, махали руками и вот. Я сама испугалась, извинилась, чувствую себя отвратительно. Приношу свои извинения», — написала она матери несовершеннолетнего.

Та обратилась в полицию с заявлением, против 54-летнего логопеда уже возбудили уголовное дело.

Ранее на Урале замдиректора школы назначили 200 часов обязательных работ за пощечину ученику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами