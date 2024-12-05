В РФ заявили, что для радикалов в стране действуют очень мягкие условия

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов написал в своем Telegram-канале, что в России для радикалов и террористов созданы «санаторно-курортные условия».

По его словам, в России все активнее распространяется радикализм и идеология международного терроризма. Новых террористов вербуют сегодня на радикальных ресурсах в интернете, «в этно-поп ММА клубах, нелегальных молельных домах и местах лишения свободы».

Член СПЧ уверен, что уже отработанные методики террористов особенно эффективно действуют там, где к радикалам относятся снисходительно, как, например, в России.

«Радикалам в нашей стране устроен комфортный и спокойный санаторно-курортный режим с максимальной заботой. Как вы думаете, куда дальше поедут боевики из Алеппо? К себе на родину, в страны Средней Азии? Очень в этом сомневаюсь», — отметил Кабанов.

До этого Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, по обвинению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и призывах к терроризму.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».