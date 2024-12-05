Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ заявили, что для радикалов в стране действуют очень мягкие условия

Член СПЧ Кабанов: в России для радикалов действуют санаторно-курортные условия

close
Depositphotos

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов написал в своем Telegram-канале, что в России для радикалов и террористов созданы «санаторно-курортные условия».

По его словам, в России все активнее распространяется радикализм и идеология международного терроризма. Новых террористов вербуют сегодня на радикальных ресурсах в интернете, «в этно-поп ММА клубах, нелегальных молельных домах и местах лишения свободы».

Член СПЧ уверен, что уже отработанные методики террористов особенно эффективно действуют там, где к радикалам относятся снисходительно, как, например, в России.

«Радикалам в нашей стране устроен комфортный и спокойный санаторно-курортный режим с максимальной заботой. Как вы думаете, куда дальше поедут боевики из Алеппо? К себе на родину, в страны Средней Азии? Очень в этом сомневаюсь», — отметил Кабанов.

До этого Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, по обвинению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и призывах к терроризму.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами