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Российская пара украла более 60 товаров у маркетплейса

В Красноярске пара украла у маркетплейса более 60 товаров на 315 тыс. рублей

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Global Look Press

В Красноярске суд вынес приговор 20-летнему молодому человеку и его девушке по делу о краже товаров у маркетплейса. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно материалам дела, красноярец устроился работать в пункт выдачи заказов интернет-магазина в одном из районов города, после чего по предварительному сговору с партнершей обокрал его склад. Его девушка оформляла товары, а работник пункта просто забирал их себе. Таким образом, пара украла более 66 позиций на общую сумму более 315 тысяч рублей. После совершения преступления молодой человек перестал выходить на работу.

Вскоре владелец ПВЗ обнаружил недостачу и обратился в полицию. Правоохранители задержали подозреваемых. Часть похищенных товаров красноярцы хранили дома, часть к тому времени успели продать. В ходе следствия пара возместила потерпевшей стороне убытки на 150 тысяч рублей.

Каждый из фигурантов решением суда получил по два года лишения свободы условно.

Ранее в Омске женщину задержали за кражу товаров с маркетплейса на 1,6 млн рублей.

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