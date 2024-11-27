Клиентка маркетплейса украла у площадки товары на 1,6 млн рублей из-за сбоя

Жительница Омска стала фигуранткой уголовного дела после сбоя на маркетплейсе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 32-летняя россиянка оформила заказ на площадке и заметила, что деньги не списались. После следующего заказа ситуация повторилась, и женщина решила купить товары на сумму 1,6 миллионов рублей.

Всего подозреваемая получила 775 товаров, среди которых были детские вещи, посуда, ювелирные украшения и бытовая техника. Некоторые предметы фигурантка разбирательств отвезла домой к родителям.

«Кроме того, установлена причастность женщины к попытке хищения еще 580 товаров на сумму более 14 000 000 рублей», — сообщается в публикации.

Так как к тому моменту сотрудники маркетплейса заметили сбой, забрать эти заказы женщина не смогла. Представитель площадки обратился с заявлением в полицию.

На данный момент идет расследование дела.

Ранее россиянка подменяла заказанную на маркетплейсе одежду своими старыми вещами.