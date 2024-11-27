Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клиентка маркетплейса украла у площадки товары на 1,6 млн рублей из-за сбоя

В Омске женщину задержали за кражу товаров с маркетплейса на 1,6 млн рублей

close
МВД РФ по Омской области

Жительница Омска стала фигуранткой уголовного дела после сбоя на маркетплейсе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 32-летняя россиянка оформила заказ на площадке и заметила, что деньги не списались. После следующего заказа ситуация повторилась, и женщина решила купить товары на сумму 1,6 миллионов рублей.

Всего подозреваемая получила 775 товаров, среди которых были детские вещи, посуда, ювелирные украшения и бытовая техника. Некоторые предметы фигурантка разбирательств отвезла домой к родителям.

«Кроме того, установлена причастность женщины к попытке хищения еще 580 товаров на сумму более 14 000 000 рублей», — сообщается в публикации.

Так как к тому моменту сотрудники маркетплейса заметили сбой, забрать эти заказы женщина не смогла. Представитель площадки обратился с заявлением в полицию.

На данный момент идет расследование дела.

Ранее россиянка подменяла заказанную на маркетплейсе одежду своими старыми вещами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами