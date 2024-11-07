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Стало известно, о каких проблемах со здоровьем может говорить дневная сонливость

Neurology: дневная сонливость может указывать на додементные нарушения

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Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе установили, что дневная сонливость и отсутствие энергии могут быть признаками когнитивных нарушений, предшествующих деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 445 человек, средний возраст которых составил 76 лет. Все добровольцы на момент начала исследования не страдали деменцией. Они прошли тесты на скорость ходьбы и состояние памяти, а также заполнили анкеты о качестве сна.

В анкетах участники указывали, испытывали ли они трудности с засыпанием или пробуждением среди ночи, как часто они принимали снотворные препараты и сталкивались ли с чрезмерной дневной сонливостью. Один из вопросов также касался способности участников сохранять энтузиазм для повседневной активности.

В результате трехлетнего наблюдения за испытуемыми ученые обнаружили, что у 177 участников, сообщивших о проблемах со сном, риск развития моторно-когнитивного синдрома был в три раза выше по сравнению с теми, кто качественно высыпался. Синдром моторно-когнитивного риска (MCR) — это преддеменционное состояние, характеризующееся повышенным риском развития болезни Альцгеймера (AD) и сосудистой деменции.

Исследователи также установили, что у 35,5% добровольцев с сильной дневной сонливостью и низким количеством энергии для выполнения повседневных дел были диагностированы додементные нарушения. Всего у 6,7% участников без проблем со сном выявили синдром моторно-когнитивного риска.

При этом с учетом факторов, таких как возраст и другие заболевания, связь между плохим качеством сна и риском моторно-когнитивного дефицита сохранялась.

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