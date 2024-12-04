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Ученые раскрыли биологические причины сонливости человека

Nature: названы молекулы, управляющие сном и бодрствованием

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Depositphotos

Японские ученые из Токийского университета выяснили, какие химические модификации в мозге влияют на бодрость и ощущение сонливости. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Недавние работы показали, что процесс под названием фосфорилирование белков в нейронах мозга динамически регулирует сон и бодрствование. Наряду с ним существуют подавляющие сон протеикиазы и дефосфорилирующие элементы, которые также участвуют в регуляции сна. Их эффекты были слабо изучены.

В новом эксперименте команда обнаружила, что протеинкиназа А (PKA) способствует бодрствованию, в то время как протеинфосфатаза 1 (PP1) и кальциневрин способствуют сну у млекопитающих.

Ученые провели эксперименты на генетически модифицированных мышах, вызывая у них экспрессию функционально измененных ферментов. Оказалось, что активация PKA увеличила продолжительность сна.

Кроме того, группа продемонстрировала, что PKA и PP1/кальциневрин могут конкурировать между собой, регулируя продолжительность ежедневного сна.

Исследование показало, что баланс между сном и бодрствованием регулируется действием множества ферментов, что стало важным открытием для контроля продолжительности сна и сонливости на молекулярном уровне.

Ранее ученые назвали вид сна, улучшающий работу мозга.

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