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Силовики задержали бизнесмена за хулиганство и обвинили в сотрудничестве с иностранцами

Работавшего в Китае бизнесмена обвинили в сотрудничестве с иностранцами

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бизнесмена из Дагестана арестовали по делу о «конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами», сообщили «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, 33-летнего бизнесмена Магомеда К. задержали в аэропорту Новосибирска еще в конце июня. Возвращавшегося из-за границы дагестанца уже ждали силовики, они забрали у него часть личных вещей, оштрафовали на 500 рублей и потребовали, чтобы мужчина вылетел в Москву. Магомед послушался, но перед этим попросил брата встретить его в Домодедово и найти адвоката. Однако мужчину остановили прямо у трапа за мелкое хулиганство, якобы он ругался матом и отказался следовать за стражами порядка.

В суде Магомед отказался признать себя виновным в административном правонарушении, но обвинителей это не интересовало. Его подробно расспрашивали о работе в Китае на частную фирму в сфере ценных бумаг и биржевых сделок. В итоге бизнесмена арестовали на 10 суток, однако он по-прежнему находится в столичном СИЗО, теперь — по обвинению в «конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией».

Ранее студентку колледжа искусств осудили за порнографические рисунки по доносу одногруппницы.

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