Студентку колледжа искусств осудили за порнографические рисунки по доносу одногруппницы

В Томске вынесли приговор студентке губернаторского колледжа культуры и искусств за публикацию порнографических рисунков в соцсети. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Согласно судебным материалам, уголовное дело в отношении девушки, обучающейся на отделении «Анимация и анимационное кино», возбудили после обращения в полицию одной из ее одногруппниц. В январе этого года последняя наткнулась на работы в стиле аниме, которые художница размещала в небольшой группе во «ВКонтакте». Студентке они показались возмутительными, поэтому она заверила изображения у нотариуса, а затем сообщила о них замдиректора колледжа и куратору группы.

В картинках с обнаженной девушки с мужским половым органом, а также с мужчинами в женской одежде, правоохранители усмотрели незаконное изготовление и распространение порнографических материалов в интернете. Следствие установило, что данные изображения являются пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Фигурантка признала свою вину, в итоге суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно.

Ранее россиянин хотел отомстить знакомому публикациями в соцсетях, но сам попал за них в суд.