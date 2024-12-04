В Белгородской области раскрыли число жителей, пострадавших от атак ВСУ за сутки

Два человека получили ранения в результате ударов украинских войск по населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за минувшие сутки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили четыре боеприпаса и пять дронов по поселкам и селам в Белгородском районе. При этом один из беспилотников атаковал частный жилой дом в селе Устинка, из-за чего пострадал мужчина. Его доставили в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«Второй мужчина пострадал в поселке Политотдельский, где беспилотник ударил по многоквартирному дому. Он проходит лечение в городской больнице №2 города Белгорода», — говорится в заявлении.

Глава российского субъекта добавил, что за аналогичный промежуток времени обстрелам со стороны украинских войск подверглись два населенных пункта в Валуйском муниципальном округе и два села в Грайворонском муниципальном округе. Всего бойцы ВСУ выпустили по ним четыре дрона и один артиллерийский снаряд. Из-за этого в Валуйском муниципальном округе был поврежден один частный дом.

Еще один украинский беспилотник был уничтожен в небе над Чернянским районом. Кроме того, военные ВСУ использовали один боеприпас и девять дронов при нанесении ударов по Шебекинскому муниципальному округу.

«Повреждены три частных домовладения, два автомобиля, здания одного из предприятий, а также линия электропередачи. Временно без света остаются шесть населенных пунктов», — подчеркнул Гладков.

Из публикации следует, что сотрудники аварийных служб должны приступить к ликвидации последствий обстрелов после согласования работ с министерством обороны РФ.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль.