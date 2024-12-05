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В Таиланде турист упал в заброшенный колодец и три дня звал на помощь

В Таиланде турист три дня звал на помощь, упав в 12-метровый колодец

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Mae Sot Pitakkarn Foundation

В Таиланде турист упал в колодец и просидел там три дня, так как его крики приняли за вой привидений. Об этом сообщает SCMP.

По данным местных СМИ, 24 ноября полиция из провинции Так, недалеко от границы Таиланда с Мьянмой, получила сообщения от жителей, которые слышали странные крики, доносящиеся из близлежащего леса. Полицейские и спасатели отправились туда и, идя на звук, обнаружили на дне высохшего колодца глубиной 12 метров китайца в ослабленном состоянии.

Через полчаса пострадавший был поднят на поверхность и рассказал, что просидел в ловушке три дня и ночи без еды и воды. Чтобы сберечь силы, он решил звать на помощь лишь раз в час. Местные жители подтвердили его слова. Они утверждали, что стали слышать пугающие звуки около трех дней назад, при этом по ночам они становились все громче и интенсивнее. Тайцы решили, что их издает привидение, не решились найти подлинный источник шума и просто перестали выходить на улицу после наступления темноты.

Сообщается, что китаец получил перелом левого запястья, сотрясение мозга и многочисленные гематомы по всему телу. Его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас тайские власти устанавливают, как и почему пострадавший оказался на приграничной территории. Колодец, куда упал путешественник, решили закрыть.

Ранее спасатели ампутировали ногу туристу, застрявшему в расщелине на 20 часов.

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