Спасатели ампутировали ногу туристу, застрявшему в расщелине на 20 часов

В Австралии застрявшему среди камней туристу ампутировали ногу после безуспешных попыток его освободить. Об этом пишет The Guardian.

Несчастный случай произошел накануне с 60-летний мужчиной, который во время сплава с друзьями на реке Франклин в Тасмании упал в расщелину скалы. В момент инцидента они уже находились на берегу, и турист отошел, чтобы изучить местность. Пострадавший поскользнулся и оказался зажатым между камнями в порогах. Примерно через час с его смарт-часов поступил сигнал о помощи, и спасатели получили информацию о его местонахождении.

Мужчина был частично погружен в воду, и спасатели несколько раз безуспешно пытались извлечь его. Находившаяся поблизости медицинская бригада определила, что его состояние ухудшается. По согласованию с пациентом врачи приняли решение ампутировать его левую ногу, дали ему успокоительное и провели операцию.

«Состояние пациента описывается как критическое, но из медицинских рекомендаций совершенно ясно, что если бы он остался в том месте, где находился, и застрял в скальной расщелине, то не выжил бы», — отметили в полиции.

В скорой помощи заявили, что пострадавший не терял позитивного настроя ни на минуту, в течение всех 20 часов, что длилась спасательная операция. Власти не раскрыли личность и гражданство потерпевшего, поскольку не смогли связаться с его семьей за границей. Сейчас мужчина борется за жизнь и остается в больнице.

Ранее российский турист упал со скалы, получил тяжелые травмы и выжил.