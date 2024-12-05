Россиянин сжег дом с двумя людьми за отказ пустить его в гости

Житель Белово обиделся на знакомых, которые не пустили его к себе в гости, и поджег дом, двух пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Кемеровской области.

По данным следствия, 3 декабря местный житель хотел зайти в гости к своему приятелю, но тот не пустил его в дом. Затаив обиду, злоумышленник, зная, что в доме находится друг, его мать и сожительница, поджог надворную постройку.

Пламя быстро перекинулось на дом. Увидев огонь и дым, сожительница приятеля сумела выбежать на улицу, пожарных вызвали соседи. Хозяина дома и его престарелую мать спасти не удалось. Поджигатель задержан, возбуждено уголовное дело. В ходе допросов мужчина признал вину в содеянном, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что россиянка из ревности подожгла дверь в квартире своей соперницы. Личность поджигательницы удалось установить, ею оказалась 42-летняя ранее судимая тверчанка. Злоумышленница призналась в содеянном, она объяснила, что мотивом к совершению преступления стала личная неприязнь к новой избраннице своего приятеля. В день происшествия злоумышленница распивала алкоголь, после чего пришла в дом, где проживает ее обидчица, и зажигалкой подожгла дверь.

Ранее в Петербурге пенсионер устроил поджог на железной дороге.