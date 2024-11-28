В Уфе задержали предполагаемых организаторов поджогов военкоматов

В Уфе задержаны предполагаемые организаторы серии поджогов военкоматов и нападений на полицейских. Как выяснилось, ими являются члены Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК), передает Mash.

Недавно были задержаны несколько мужчин из подпольной группировки «Нигилистическая либертарианская пропаганда». В ходе обысков правоохранительные органы нашли у них флаги либертарианского движения, символику Ингерманландии и РДК, а также портреты известной оппозиционной активистки Валерии Новодворской. Кроме того, у задержанных были обнаружены мьельнеры, патроны, ножи и пистолеты.

Среди задержанных — известный в оппозиционных чатах Башкирии под ником Asian Freak (Чингиз). Он отвечал за деятельность группировки в социальных сетях. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к экстремистской деятельности» и «Террористический акт».

В среду сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дагестана, которые, как утверждается, собирались совершить теракт в одном из местных государственных учреждений.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.