Во Франции спасли 85 человек на пути через Ла-Манш

Береговые службы во Франции спасли 85 человек после крушения на песчаной косе при попытке нелегально пересечь Ла-Манш. Об этом пишет The Guardian.

Крушение двух лодок с мигрантами произошло в районе Па-де-Кале. На одном из судов пытались перебраться 80 человек, на другом — еще пять.

Сообщается, что пострадавших перевезли в Булонь-сюр-Мер в сопровождении полицейских. Им оказали экстренную помощь. В 2024 году перебраться через пролив удалось десяткам тысяч нелегальных мигрантов, при этом в результате неудачных попыток произошли десятки несчастных случаев.

До этого сообщалось, что в Великобританию за сутки прибыли почти 500 нелегальных мигрантов. В 2023 году через Ла-Манш нелегально переправились 30 тыс. человек.

Ранее младенец оказался в воде из-за опрокидывания лодки с мигрантами в Ла-Манше.