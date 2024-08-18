Сотни мигрантов на надувных лодках приплыли в Британию за сутки

Почти 500 нелегальных иммигрантов перебрались за сутки на надувных лодках из Франции через пролив Ла-Манш в Великобританию. Об этом сообщили в местом МВД.

За последнюю неделю в страну прибыли около 1,4 тыс. нелегалов. С начала года без законных оснований в Великобританию прибыли 19 тысяч человек. За весь прошлый год — порядка 30 тысяч человек.

Надавно власти Британии отказались от размещения нелегальных мигрантов на барже Bibby Stockholm, которая до этого момента вмещала 400 просителей убежища. Как утверждает телеканал Sky News, это позволит правительству страны более £20 млн после прекращения контракта на эксплуатацию судна.

До этого депутаты палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Весной 2022 года Лондон заключил с Руандой сделку по отправке нелегалов. Африканская страна получила возмещение в размере £140 млн ($178 млн), но людей туда пока ни разу не выслали.

Ранее в Британии россиянина обвинили в транспортировке нелегальных мигрантов.