На митинге сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси были замечены участники с символикой «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией), входящего в состав ВСУ и участвующего в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из участников, мужчина в камуфляже с протезами вместо ног, подтвердил, что воевал за ВСУ на Украине и получил ранения. Среди других митингующих также присутствовали крепкие мужчины в камуфляже с тактическими рюкзаками. Некоторые из них носили шевроны с флагами Грузии или Украины.

1 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что получала различные сведения о якобы прибытии грузинских военных из Украины, которые якобы собирались подключиться к протестам в качестве военных. По ее словам, это является прямой провокацией, так как подобное не происходит, и она призвала никому не верить в эти слухи.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции из-за подавления протестов в Грузии.